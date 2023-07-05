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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 380 مخالفة صحية خلال حملات رقابية على المنشآت الغذائية بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المحلات بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائى " إدارة مراقبة الأغذية "بالمديرية خلال الأسبوع الماضى، حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة.

حيث أسفرت الحملات عن ضبط 380 مخالفة وذلك خلال المرور على 454 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية ، وضبط 36 منشأة بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، بالإضافة إلى إعدام 983 كجم أغذية مختلفة و251 لترا لمواد سائلة نظرا لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 130 عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، وكذلك تم المرور على 49 محطة لمياه الشرب و13 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى

ادارة مراقبة الاغذية أسامة القاضي محافظ المنيا الأسبوع الماض الحملات التفتيشية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة

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