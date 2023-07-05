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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأولمبي طريقه سالك .. ميكالى : التأهل إلى باريس 2024 خطوة.. وحمزة علاء: مباراة غينيا صعبة

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.  

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الأولمبي  في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا ليواجه المغرب يوم السبت القادم. 

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مدرب المنتخب الأولمبي: التأهل للأولمبياد خطوة 

أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفني ل المنتخب الأولمبي عن سعادته الكبير بعد فوزه على غينيا وصعوده إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ونهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الذى يقام السبت المقبل فى الرباط.

وقال ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي فى المؤتمر الصحفي الذى عقده بعد المباراة بحضور حمزه علاء حارس المرمى وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب وخالد سرحان المترجم: انا سعيد جدا ، واكيد الجمهور المصري سعيد جدا ، وهذا كان الهدف الأساسي،  المنتخب المصري تأخر يوم فى التجهيز لأنه لعب بعد غينيا فى الجولة الختامية  مما أثر على اللاعبين سلبيا وتسبب فى اجهادهم ، والجو كان حار جدا  ، كان لازم نلعب مباراة متوازنة من أجل الفوز دون أن تهتز شباكنا، كما أننا اهدرنا فرص كثيرة".

وأضاف: التأهل للاولمبياد هذه خطوة نحو الحلم الكبير فى باريس وهو إحراز ميدالية أولمبية،  وخطوة كبيرة على طريق الاحتفاظ باللقب الافريقي..الفرص التى سنحت لنا كانت كثيرة جدا ، وبطولة بهذا الشكل لابد أن تدار بشكل جيد ومن واقع خبرات ، وقد حدث معي ذلك وانا مدربا لمنتخب البرازيل الأوليمبي  ، لقد استفدت من التجربة البرازيلية فى ادارة هذه النوعية من المباريات العصيبة، اهم شئ فيها ألا  ترتكب أخطاء تجعل لك تستقبل الأهداف،  مهم انك تدير مثل هذه النوعية من المباريات.،

تابع: أهنئ حارسنا حمزه علاء لأنه عمل جيدا ، واهنئ خط الدفاع وكل اللاعبين لأنهم جميعا ابطال  .ونرحب بأى منافس فى النهائي ، لم يعد عندى فارق بين اى من المنتخبات  ، نحن جاهزون لأى سيناريو ، المنتخبات كلها على أعلى مستوى .

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حارس المنتخب الأولمبي يعلق على الفوز امام غينيا

من جانبه قال حمزه علاء رجل المباراة لم تكن مباراة سهلة،  كانت عصيبة حققنا أول هدف وهو التأهل للأولمبياد ونتطلع لاستكمال الفرحة واحراز الكأس ، احساسي لا يمكن وصفه ، الاهم من رجل المباراة أننا كسبنا ، كلنا كنا رجالة ، بشكر زملائي والجهاز على ثقتهم.

 

 

المنتخب الأولمبي غينيا كاس امم افريقيا المغرب ميكالي

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