أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

نشر محمود عبد المنعم كهربا صورا عبر حسابه الشخصي انستجرام بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته .

وجاء في الصور وهو يتحدث عن كرم ربنا له قائلا :" دعائي وكرم ربي عليا ".



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهلة 6 أيام ، لدفع غرامة الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " #رسميــــآ :الفيفا يمنح لاعب النادي الاهلي "محمود كهربا" مهلة 6 أيام لتقديم مستند يفيد بتسديد الغرامة لصالح الزمالك قبل إصدار قرار بإيقافه 6 شهور"



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في مباراة الزمالك والمقرر إقامتها 13 يوليو الجاري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 7 مباريات، يحتاج منها 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الممتاز، بعد غياب عامين عن التتويج لصالح الزمالك.