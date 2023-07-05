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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

صدى البلد

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا أمهل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل أن يتم تحويله للجنة الانضباط وإيقافه 6 شهور مرة أخرى.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه نجح فى فتح حساب بنكي جديد ليتم إرسال غرامة كهربا عليه والبالغة قرابة 2 مليون و600 ألف دولار .

على الجانب الآخر، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بالأمس، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال  المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز الممتاز .

وشهدت الفقرة التأهيلية التي شارك فيها اللاعبون الشباب بجانب البدلاء والمستبعدين ،  أداء بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني.

عقب ذلك أدت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور  الفنية الخاصة بخطة اللعب.

وفي نهاية المران أقيمت تقسيمة فنية قوية شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب بجانب اللاعبين الشباب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص الكولومبي أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل من خلال محاضرات فنية سريعة أثناء التقسيمة أو نقل بعض الأمور بصورة شخصية لبعض اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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