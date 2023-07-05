أوفر دوس.. كشف لغز العثور على جثة شاب ملقى بالشارع في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثمان شاب ملقى في الشارع في ظروف غامضة بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

التحريات: جرعة مخدرات وراء مصرع شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثمان شاب ملقي في الشارع بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره بالغ من العمر 35 عاما، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى استكمال الإجراءات القانونية وتشريح جثمان الشاب لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وفاة الشاب نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وصرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان الشاب عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.