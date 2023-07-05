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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من روسيا بعد تعرض صحفية ومحام لهجوم وحشي بالشيشان

يلينا ميلاشينا
يلينا ميلاشينا

ذكرت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا فتحت قضية جنائية بعد تعرض صحفية بارزة ومحام لهجوم وحشي في جمهورية الشيشان الروسية.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان: "يقوم فريق التحقيق حاليا بمجموعة من إجراءات التحقيق وإجراءات البحث التي تهدف إلى تحديد الأفراد المتورطين في هذه الجريمة وجميع ملابسات الحادث".

كانت يلينا ميلاشينا، الصحفية المعروفة في صحيفة “نوفايا جازيتا”، تسافر إلى العاصمة الشيشانية غروزني من المطار المحلي مع المحامي ألكسندر نيموف، عندما تعرضوا للهجوم الوحشي.

وتعرض الاثنان للضرب والتهديد بالبنادق، والآن كلاهما في مستشفى موسكو.

وأمس، أصدر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، تعليمات لوكالات إنفاذ القانون في الشيشان بتحديد هوية مهاجمي الصحفية يلينا ميلاشينا والمحامي ألكسندر نيموف، اللذين تعرضا للهجوم والضرب المبرح في منطقة جروزني اليوم الثلاثاء.

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وقال "قديروف"، عبر تطبيق "تليجرام"، "سنقوم بتصحيح الأمر، لقد أصدرت تعليماتي للجهات المختصة ببذل كل جهد للتعرف على المهاجمين، وبدأت الوكالات العمل فور تلقي بلاغ بالحادثة".

الشيشان روسيا

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