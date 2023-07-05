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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنتصر.. ضابط مخابرات أمريكي يصدم زيلينسكي بشأن نهاية الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيتم القضاء عليها خلال نزع النازية من البلاد بعد انتصار روسيا.

وأضاف ريتر، أن" الحرب ستنتهي بشروط روسيا… لم يعد بإمكان روسيا الوثوق بنظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وبعد هزيمة الجيش الأوكراني، ستقوم موسكو بتجريد البلاد من السلاح ونزع النازية، والقضاء على حكومة زيلينسكي في هذه العملية”.

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وأوضح أن "كل شيء سوف ينحرف عن الأوكرانيين. لن ينتهي الأمر بشكل جيد بالنسبة لزيلينسكي”.

وأضاف ريتر: “لا يوجد شيء يمكنهم القيام به لحل هذا الوضع.. لقد ذهبوا بعيدًا وارتكبوا الكثير من الفظائع”.

روسيا زيلينسكي أوكرانيا

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