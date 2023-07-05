الداخلية الأوكرانية تعلن وصول فرق التحقيق لمكان حادث المحكمة بـ كييف

أعلن وزير الداخلية الأوكرانية إيجور كليمنكو، اليوم الأربعاء، عن بلاغ للشرطة في العاصمة كييف عن حدوث انفجار في محكمة، مشيراً إلى أنّ أجهزة الطوارئ توجّهت إلى الموقع.

ولفت كليمنكو في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى وجود حالة طارئة في محكمة شيفتشينكيفسكي في كييف، بحسب وكالة فرانس برس.

ووصلت فرق التحقيق التابعة للشرطة والقوات الخاصة وخبراء المتفجرات والأجهزة الضرورية الأخرى إلى موقع الحادث.

قالت وسائل إعلام أوكرانية اليوم، إنه وقع انفجار كبير وإطلاق نار بمحكمة في كييف، ما أسفر عن إصابات عديدة جراء ذلك.

وهذا ليس الانفجار الوحيد الذي هز كييف في الآونة الأخيرة. ففي أكتوبر الماضي، أفادت وسائل إعلام بتعرض كييف للقصف من قبل قوات روسية.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن قتلى وجرحى سقطوا في القصف الذي استهدف منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة. وفي ديسمبر الماضي، أكد حاكم كييف وقوع عدة انفجارات بالعاصمة.