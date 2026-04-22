الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
على أعتاب اللعب مع والده.. موهبة كريستيانو جونيور تفرض نفسها في النصر

كريستيانو جونيور
كريستيانو جونيور
إسراء أشرف

تدرس إدارة النصر خطوة تصعيد كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول بداية من الموسم المقبل، في إطار خطط النادي لتدعيم صفوفه بالعناصر الشابة.

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية، فإن القرار لا يزال قيد الدراسة، حيث تفضل الإدارة تأجيل الحسم إلى نهاية الموسم الحالي، من أجل تقييم مستوى اللاعب بشكل كامل من الناحيتين الفنية والبدنية، ومدى قدرته على التواجد ضمن قائمة الفريق الأول.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع استمرار رونالدو الأب مع النصر لموسم إضافي، وهو ما يمنح النادي فرصة للاستفادة من خبراته داخل وخارج الملعب، إلى جانب دعم تطور نجله في حال تصعيده رسميًا.

ويواصل النصر تقديم موسم قوي على صعيد المنافسات المحلية، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ما يعزز من استقرار الفريق ويمنح الإدارة مساحة لاتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل المواهب الشابة خلال الفترة المقبلة.

على أعتاب اللعب مع والده.. كريستيانو جونيور يفرض نفسه موهبة صاعدة في النصر

يواصل كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لفت الأنظار داخل صفوف الفئات السنية لنادي النصر، مؤكدًا أنه يسير بخطى ثابتة نحو بناء مسيرة كروية واعدة على خطى والده.

وبات اللاعب الشاب واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة، خاصة بعدما قدّم مستويات مميزة مؤخرًا، كان أبرزها تسجيل “هاتريك” مع منتخب الشباب، ليعكس قدرته على الحسم والتألق في اللحظات المهمة.

ورغم ارتدائه القميص رقم “7” اقتداءً بوالده، فإن جونيور بدأ في تشكيل أسلوبه الخاص داخل الملعب، حيث تطور دوره تدريجيًا من جناح إلى مهاجم صريح، مستفيدًا من بنيته الجسدية القوية وقدرته على التمركز داخل منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات بفعالية.

ويتميز أسلوبه الحالي باللعب المباشر والاعتماد على اللمسة الواحدة، إلى جانب التحركات الذكية والقدرة على اللعب بظهره للمرمى، وهي صفات تقربه من نموذج المهاجم الكلاسيكي، مع لمحات من أسلوب والده الذي بدأ مسيرته كجناح قبل التحول إلى هداف.

ورغم صغر سنه واقترابه من عامه السادس عشر، فإن جونيور يُظهر نضجًا مبكرًا وعقلية احترافية واضحة، ما ساعده على التطور بعيدًا عن الضغوط والمقارنات المباشرة مع نجوم جيله مثل إيرلينج هالاند.

وعلى مستوى المنتخبات، يمتلك اللاعب أكثر من خيار لتمثيله دوليًا، بعدما خاض تجارب سابقة مع الفئات السنية، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات لمستقبله الدولي.

كما خاض جونيور تجارب في أكاديميات أوروبية كبرى، وسط اهتمام متزايد من أندية القارة، أبرزها ريال مدريد، وهو ما يعزز احتمالية عودته إلى أوروبا مستقبلاً، لمواصلة رحلته الكروية على خطى والده.

