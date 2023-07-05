بعد مداهمته.. روسيا تكشف عن محتويات مكتب ومنزل قائد فاجنر

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن وكالات إنفاذ القانون الروسية، عثرت على شعر مستعار وأسلحة ومبالغ كبيرة من المال وجوازات سفر في مكتب ومنزل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وأشارت إلي أنه كانت هناك طائرة هليكوبتر صغيرة في فناء المنزل.

وأمس، ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، أن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، وجه شكره إلى أنصاره، واعدا بانتصارات جديدة بعد إغلاق مجموعته الإعلامية.

وحسب الصحيفة الروسية، قال بريجوجين، لانصاره في مقطع صوتي: "المسيرة من أجل العدالة كانت احتجاجا وليست انقلاباً.. حققنا الكثير من الإنجازات… إنها مسيرة عدالة أطلقتها فاجنر في 24 يونيو لمحاربة الخونة وتعبئة مجتمعنا ومحاربة الظلم".

وأضاف قائد فاجنر: "ذهبنا لإظهار احتجاجنا وليس للإطاحة بالسلطة في البلاد.. القيادة العسكرية الروسية لم تكن فعالة في الحرب مع أوكرانيا".

وأكد بريجوجين أن قوات فاجنر لم تواجه مقاومة تذكر وهي في طريقها إلى موسكو، ما يدل على وجود مشاكل أمنية خطيرة في جميع أنحاء البلاد.