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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحضان.. كارول سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

صدى البلد

تصدرت الفنانة كارول سماحة ، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها برفقة زوجها.

 

اعتادت الفنانة كارول سماحة على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مماجعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وظهرت كارول سماحة في فيديو وهي تجلس مع زوجها، ويقبلان بعضهما ويضحكان، وعلقت كاتبة: "بالدنيي مين بيحبك قدي أنا".


 

وتتميز كارول سماحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد كارول ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


 

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IMG_9546
كارول سماحة كارول برفقة زوجها الفنانة كارول سماحة

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