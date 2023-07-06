لاعب الإسماعيلي عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي:ياما اتظلمنا

وجة محمد حسن لاعب نادى الاسماعيلى رسالة غاضبة عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي، في الهدف المثير للجدل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر محمد حسن عبر ستورى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام قائلا :مستغرب جدا من الناس اللي بتقولي دي شهادة قدام ربنا وهيموتوا ويخلوها جت في ايدي بالعافية.

و تابع : ما احنا ياما اتظلمنا محدش كان بيجيب سيرة ربنا ليه ، ياما اتجاملتوا كان فين ربنا وقتها ولا لما تتزنقوا تفتكرو ربنا ،حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشارك في المسرحية دي.

وتابع : لم أدخل اي مداخلات سواء مع كابتن كريم ولا في اي مكان.

كشف محمد حسن، لاعب فريق الإسماعيلي، عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي، في الهدف المثير للجدل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على شاشة قناة الحياة: الكرة بالفعل لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى النادي الأهلي.

واقتنص النادي الأهلي ثلاث نقاط غالية من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى اقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وأحرز بيرسى تاو الهدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة ،وتجمد رصيد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.