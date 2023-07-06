أكثر من 100 شخص.. روسيا تعثر على جثث مدفونة لسكان دونباس بأوكرانيا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية بجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم استخراج أكثر من 100 جثة لسكان من دونباس قتلوا بسبب الأعمال العدوانية للقوات الأوكرانية.

وقالت اللجنة، وفقا لما كشفه أحد المصادر، إن القوات الأوكرانية قامت بقتل أكثر من 100 شخص ودفنهم، لافتة إلى أن موظفي لجنة التحقيق استخرجوا أكثر من 100 جثة في المناطق الروسية الجديدة.

وأضاف المصدر أن نحو نصف الجثث تم العثور عليها في أراضي جمهورية دونيتسك، مشيرا إلى أن جميع الجثث التي تم العثور عليها يتم فحص حمضها النووي ويتم تخزين نتائجه في قاعدة بيانات واحدة للجنة التحقيق.

وأوضح المصدر أن هذه البيانات تساعد الأقارب في الكشف عن مصير أقاربهم وأصدقائهم في حالة البحث عنهم.

وتابع: “المحققون يقومون بدراسة المعلومات التي تم جمعها أثناء أعمال التحقيق في أراضي المناطق الجديدة لتحديد ملابسات مقتل كل شخص”، مؤكدا في الوقت ذاته أن أعمال البحث عن مدافن تلقائية لا تزال مستمرة.