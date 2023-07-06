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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طريقة توثيق عقود الملكية بالشهر العقاري .. اعرف الأوراق المطلوبة

توثيق عقود الإيجار
توثيق عقود الإيجار

يسعي الكثير من المواطنين إلى توثيق عقود الإيجار أو الملكية من خلال خدمات تحقيق الشهر العقاري بما يضمن حقوقهم وعليه هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التوثيق.

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افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بنادي الرواد في العاشر من رمضان.. شاهد

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وفى إطار الخدمات التي يقدمها موقع صدي البلد للمواطنين نرصد فى سياق السطور التالية الأوراق المطلوبة لتوثيق عقود الملكية  وأيضا الرسوم المطلوبة .


رسوم توثيق عقود الملكية

- يبلغ رسوم توثيق وتسجيل الملكية للوحدات السكنية 3900 جنيها

- 100 جنيه قيمة شراء نموذج التسجيل.


المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الملكية بالشهر العقاري

هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل توثيق عقود الملكية والايجار بالشهر العقاري وتشمل مايلي :-

- يجب إحضار عقد التمليك النهائي للعقار«الأصل».

- كما تتضمن المستندات المطلوبة من أجل توثيق عقود الإيجار العقود الابتدائية والعرفية بالنسبة للأملاك، والتي يجب أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال إيصالات دفع المستحقات الشهرية لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- تشمل المستندات المطلوبة تقديم ما يثبت أنه في حيازته لفترة أكثر من 15 عامًا، وذلك أيضا من خلال دفع فواتير المرافق الشهرية في حالة عدم وجود عقود ملكية لحيازة العقار.
- كما يلزم احضار خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة.

- وبالنسبة لعقود الإيجار يجب إحضار صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر.

-كما يلزم تقديم  أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين.

- حضورالطرفين المالك والمستأجر للشهر العقاري.

خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية


وهناك 13 خدمة توثيق يتم تقديم للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمي. وذلك للتسهيل عليهم وعدم الحاجة للذهاب لمكاتب التوثيق وتشمل مايلي :-

- تتيح  بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن

- كما توفر بوابة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

- ومن بين الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

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هؤلاء ممنوعون من توثيق عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال المدنية

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من دون مجهود.. كيفية توثيق عقود الإيجار| اعرف المستندات المطلوبة

- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

- الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)

- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)

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