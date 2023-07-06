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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بنادي الرواد في العاشر من رمضان.. شاهد

صدى البلد

افتتح المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، فرع توثيق نادى الرواد الرياضي بالعاشر من رمضان، يرافقه المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لأبنية المحاكم، والدكتور محمد عبد القادر، مساعد وزير الشباب والرياضة، والمستشار أحمد زيدان، وكيل وزارة العدل بالشرقية، والنائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب ومحمد محمود أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي الرواد، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أشرف عبد الوهاب، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، ومجدى ماضي، مدير الشباب والرياضة بالعاشر، وذلك ضمن خطة الوزارة بالتوسع في فتح الفروع الجديدة تيسيرا على المواطنين.

فيما أكد مصدر بنادي الرواد أنه من المقرر أن يتم تقديم الخدمة في الفترة المسائية لتناسب عددا كبيرا من أعضاء النادي بعد مواعيد عملهم وجميع المواطنين، كما تم تجهيز المقر بشباك خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ليكون الأول من نوعة لتقديم الخدمة بالصورة اللائقة لهم.

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كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدر قرارا بفتح فرع توثيق نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان، حيث نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3424  لسنة 2023، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادى الرواد بالعاشر من رمضان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق، ويكون مقره داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان، قسم شرطة أول العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بـ بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا، وذلك للتيسير على المواطنين، حيث تم التجهيز الفرع الجديد لتقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت.

ولأول مرة، يشهد فرع توثيق نادى الرواد تخصيص شباك وغرفة استراحة وحمام لذوي الهمم وكذا مسارات خاصة بهم.

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أبو العينين الشهر العقارى والتوثيق الشهر العقاري الشرقية العاشر من رمضان المستشار عمر مروان وزير العدل بالعاشر من رمضان

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