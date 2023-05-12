عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من دون مجهود.. كيفية توثيق عقود الإيجار| اعرف المستندات المطلوبة

توثيق عقود الإيجار
توثيق عقود الإيجار

يسعي العديد من المواطنين إلى توثيق عقود الإيجار أو الملكية من خلال خدمات تحقيق الشهر العقاري بما يضمن حقوقهم وعليه هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التوثيق.

 

توثيق عقود الإيجار أو الملكية

ويمكن للمواطنين الراغبين في توثيق عقود الإيجار أو الملكية التوجه إلي فروع الشهر العقاري والتي تتواجد فى كافة المحافظات.

txt

إجراءات وضوابط توثيق عقد الزواج وفقا للقانون .. تعرف عليها

txt

لو بتقدم فى شغل جديد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

الأوراق المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار أو الملكية

وينظم توثيق عقود الإيجار أو الملكية العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يلزم من أجل إتمام عملية التوثيق تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :- 


- تتضمن المستندات المطلوبة توثيق عقود الملكية والإيجار في مصلحة الشهر العقاري عقد التمليك النهائي للعقار أو للوحدة السكنية «الأصل».

- كما تتضمن المستندات المطلوبة من أجل توثيق عقود الإيجار العقود الابتدائية والعرفية بالنسبة للأملاك، والتي يجب أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال إيصالات دفع المستحقات الشهرية لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، على أن يكون موضح بها جميع بيانات العقار.
- تشمل المستندات المطلوبة تقديم ما يثبت أنه في حيازته لفترة أكثر من 15 عامًا، وذلك أيضا من خلال دفع فواتير المرافق الشهرية في حالة عدم وجود عقود ملكية لحيازة العقار.


الأوراق المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري

 

أما بالنسبة لعقود الإيجار يلزم توثيقها إحضار مجموعة من المستندات التي تتضمن مايلي :- 
- يلزم من أجل توثيق عقود الإيجار صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر، على أن يتضمن جميع بيانات الوحدة السكنية أو المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين المالك والمستأجر.

- كما يلزم حضور الطرفين المالك والمستأجر إلى مكتب الشهر العقاري.

خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية، 13 خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق والحصول عليها إلكترونيا والتي تشمل مايلي :-

- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن

- كما توفر بوابة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

- ومن بين الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

- كما تشمل الخدمات المتاحة تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

-كما يمكن للمواطن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

txt

بدون مجهود.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من البيت

txt

بشرط وحيد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)

- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)

عقود الإيجار توثيق عقود الإيجار أو الملكية توثيق عقود الإيجار توثيق عقود الملكية الشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

الأمن يكشف حقيقة بيع مخدرات من خلال عربات المشروبات بشوارع مصر الجديدة

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

موضوعات متعلقة

رسوم استخراج شهادة الجيش 2023

لو مسافر الحج.. طريقة استخراج شهادة تحركات أونلاين

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: تدبر أسماء الله الحسنى والعمل بها طريق إلى الجنة

ضرب تل أبيب بـ 20 صاروخا.. ومنظومة العصا السحرية تعترض صاروخ للمرة الثانية

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

الصحة: فحص 4 ملايين طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

وزير الأوقاف: للأسماء الحسنى بركة وأسرار لا يدركها إلا من ذاق وعرف

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحنون للماضي.. 4 أبراج ترغب في استعادة أيام الطفولة

في عيد ميلادها.. ملابس أثارت الجدل لـ ريا أبى راشد

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ