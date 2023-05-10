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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بشرط وحيد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة لقرائه عن كيفية استخراج فيش جنائى "صحيفة الحالة الجنائية" والأوراق المطلوبة عن طريق الخدمات الإلكترونية التى تقدمها وزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.
 

تقدم وزارة الداخلية خدمة إصدار الأوراق الثبوتية من خلال موقع الوزارة على الانترنت أو ابلكيشن الوزارة على الهواتف المحمولة، ومن ضمن تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه".

اشترطت وزارة الداخلية لاصدار فيش جنائى عن طريق موقع الوزارة على الانترنت، أن يكون صدر لطالب الخدمة “فيش وتشبيه” مرة قبل من قسم أو مركز الشرطة.

طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "صحيفة الحالة الجنائية" عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.

وأضافت الوزارة أنه استمرارا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة؛ فقد قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه كمبيوتر من أقسام ومراكز الشرطة:

- بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر ساري

- شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما

- صورة فوتوغرافية مقاس 4 * 6 

– بطاقة إقامة للأجانب المقيمون داخل البلاد

- تسجيل البيانات الشخصية للمواطن، وأخذ البصمة العشرية، وتصوير المواطنين، ثم الانتظار 24 ساعة حتى ترسل البيانات للأدلة الجنائية.

- مواعيد العمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية تبدأ من : 8 صباحًا إلى 8 مساءً يوميًا، وحتى 3 مساءً يوم الخميس، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

استخراج فيش وتشبيه استخراج فيش جنائي الأوراق الثبوتية الخدمات الإلكترونية فيش وتشبيه وزارة الداخلية

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