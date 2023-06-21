هدية للمصريين قبل العيد.. الشهر العقاري يكشف مفاجأة عن تسجيل الوحدات السكنية

أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن هناك هدية للمصريين قبل العيد، موضحًا أن لأول مرة يتم تقديم تسهيلات من قبل الشهر العقاري، أو وزارة العدل، من أجل تسجيل الوحدات السكنية.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة العدل ترفع شعار سجل وبلاش تأجل، من أجل التسهيل على المواطنين.

وتابع :" لابد من وجود سند يثبت أن المباني قائمة قبل عام 92 في حالة ‘دم وجود عق لـ التسجيل و تقديم رخصة المباني أو التصالح للتسجيل فى الشهر العقاري".

ولفت إلي أن مكاتب الشهر العقاري مستعدة لاستقبال المواطنين لتسجيل العقارات الخاصة بهم، وأن عمليات التسجيل ترتفع في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن نسبة عدم التسجيل في الشهر العقاري قد وصلت لـ 95%، ولكن بعد تقديم التسهيلات انخفضت نسبة عدم التسجيل، وأن بعد التعديلات الأخيرة لن يكون هناك صعوبات على المواطنين.

وكشف أن المواطن أقصى شيء سيدفعه 3900 جنيه، وأن الشخص الذي يدفع أكثر من الأشياء المطلوبة منه سيحصل على أمواله.