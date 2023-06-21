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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدية للمصريين قبل العيد.. الشهر العقاري يكشف مفاجأة عن تسجيل الوحدات السكنية

جمال ياقوت
جمال ياقوت

أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن هناك هدية للمصريين قبل العيد، موضحًا أن لأول مرة يتم تقديم تسهيلات من قبل الشهر العقاري، أو وزارة العدل، من أجل تسجيل الوحدات السكنية.

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3900 جنيه.. رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف تفاصيل جديدة عن تسجيل العقارات

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محلية مجلس النواب: قانون الشهر العقاري لم يحقق الهدف المرجو منه

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدي البلد،  تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة العدل ترفع شعار سجل وبلاش تأجل، من أجل التسهيل على المواطنين.

وتابع :" لابد من وجود سند يثبت أن المباني قائمة قبل عام 92 في حالة ‘دم وجود عق لـ التسجيل و تقديم رخصة المباني أو التصالح للتسجيل فى الشهر العقاري".

ولفت إلي أن مكاتب الشهر العقاري مستعدة لاستقبال المواطنين لتسجيل العقارات الخاصة بهم، وأن عمليات التسجيل ترتفع في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن نسبة عدم التسجيل في الشهر العقاري قد وصلت لـ 95%، ولكن بعد تقديم التسهيلات انخفضت نسبة عدم التسجيل، وأن بعد التعديلات الأخيرة لن يكون هناك صعوبات على المواطنين.

وكشف أن المواطن أقصى شيء سيدفعه 3900 جنيه، وأن الشخص الذي يدفع أكثر من الأشياء المطلوبة منه سيحصل على أمواله.

 

مصلحة الشهر العقارى الشهر العقاري العيد وزارة العدل العدل

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