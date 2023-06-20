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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3900 جنيه.. رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف تفاصيل جديدة عن تسجيل العقارات

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري

أكد جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهم في ارتفاع نسبة الأراضي المسجلة في الدولة إلى 95%.

 

وقال جمال ياقوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن قانون الشهر العقاري، وضع حد وسقف زمني لإجراء كافة الإجراءات خلال 37 يوم من تاريخ الطلب، بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية.

 

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الجميع يمكنهم التسجيل وفقا للنماذج التي وضعتها وزارة العدل، وهناك عشر مأموريات في المدن الجديدة تستقبل المواطنين، وأن هناك تيسيرات كبيرة لإنهاء الإجراءات، حيث جرى وضع كل الحالات المتوقعة للقضاء على أغلب المشاكل في تسجيل العقارات في المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأشار جمال ياقوت إلى أنه "نناشد المواطنين والمطورين لتسجيل العقارات، خلال فترة الـ30 يوما، وإذا لم يفعل ذلك ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتسجيل نيابة عنه، بعد 30 يوما ممكن أي مواطن يروح يسجل الوحدة الخاصة به لو المطور لم يسجلها.

 

 وقت واحد.

وأستكمل رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه سيكون هناك رسوم ثابتة على تسجيل العقارات وهي  3900 جنيه تحت شعار “سجل وبلاش تأجل”، مؤكدا أن القانون استهدف جميع العقارات في وقت واحد.

مصلحة الشهر العقارى جمال ياقوت الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريبة التصرفات العقارية الشهر العقاري

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