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الشهر العقاري: قانون تسجيل الوحدات في المجتمعات العمرانية يتماشى مع الجمهورية الجديدة

صدى البلد

ناشد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري المواطنين والمطورين العقارين بتسجيل العقارات طبقاً للتعديلات التى تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018 الخاص بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً اليوم في المأموريات المختلفة.

وقال رئيس مصلحة الشهر العقاري: "نناشد المواطنين والمطورين لتسجيل العقارات، خلال فترة الـ30 يوما، وإذا لم يفعل ذلك ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتسجيل نيابة عنه، بعد 30 يوما ممكن أي مواطن يروح يسجل الوحدة الخاصة به لو المطور لم يسجلها.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الجميع يمكنهم التسجيل وفقا للنماذج التي وضعتها وزارة العدل، وهناك عشر مأموريات في المدن الجديدة تستقبل المواطنين، وأن هناك تيسيرات كبيرة لإنهاء الإجراءات، حيث جرى وضع كل الحالات المتوقعة للقضاء على أغلب المشاكل في تسجيل العقارات في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن عملية التسجيل ترفع قيمة العقار، بجانب العديد من الفوائد الأخرى، قائلا: "قانون تسجيل الوحدات في المجتمعات العمرانية الجديدة يتماشى مع الجمهورية الجديدة".

وأوضح أن التعديل منح هيئة المجتمعات العمرانية "تسجيل الأرض" على نفقة المتصرف إليه "المطور العقاري" سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يناير الجارى لمواجهة تقاعس المتصرف إليه.

وبدأت مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من السبت، في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة. 

يأتى ذلك تطبيقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018 الخاص بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة، حيث كان هذا القانون قبل التعديل يمنع أي مواطن صاحب شقة أو عقار فى المدن الجديدة من تسجيله، إلا إذا كانت الأرض المقام عليها مسلجة. وقدمت الحكومة تعديلات على القانون والذى وافق عليها مجلس النواب في 22 نوفمبر 2022، ووضع المستشار عمر مروان وزير العدل اللائحة التنفيذية يوم 4 يناير الجاري، ويتضمن عدة تيسيرات.

https://fb.watch/illj-s9KY9/

الإعلامية لميس الحديدي المدن الجديدة المجتمعات العمرانية الشهر العقاري وزارة العدل مصلحة الشهر العقارى

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