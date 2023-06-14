محلية مجلس النواب: قانون الشهر العقاري لم يحقق الهدف المرجو منه

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الشهر العقاري لم يحقق الهدف المرجو منه، حتى الآن، وذلك لعدم فهم الكثير من المعنيين لهذا القانون.

وشدد “أحمد السجيني” خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON على أن وزير العدل أكد على أن هذا المشروع يعد على رأس أولوياته، والإنتهاء منه، من أهم الأولويات.



وفيما يخص قانون التصالح على المباني، أوضح: تواصلت مع وزير العدل المكلف بتلقي الملاحظات الخاصة بتعديلات قانون التصالح على البناء، من كافة الجهات المعنية، متابعا: هناك تيسيرات كثيرة فيما يخص الإجراءات.



وأضاف التيسيرات تتمثل في تقديم المواطن المستندات الخاصة بالبناء، ومن ثم يقوم المواطن بكتابة إقرار عن سلامة المستندات المقدمة، متابعا: " المواطن هيكتب الإقرار والحكومة هتصدقه . لكن هتنزل حملات تفتيش عشوائية".