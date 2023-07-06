تعرف على موقف دونجا من مباراة الزمالك وفيوتشر

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض من مباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب سيواصل الغياب عن الأبيض في المباراة المقبلة أمام فيوتشر بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وشدد على أن لاعب الوسط يخضع للمرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة في الدوري.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات عقب مباراة فيوتشر من أجل تجهيزه للقاء القمة أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدوري والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.