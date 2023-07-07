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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..عزاء عبد الرحمن حافظ.. وتعرض حفيد الفنانة نهال عنبر لإصابات وجروح

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها

 

بحضور زملائه في الوسط الفني.. بدء عزاء عبد الرحمن حافظ

بدأ الان عزاء عبد الرحمن حافظ بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر عدد من أقاربه وأصدقائه لتقديم واجب العزاء

تعرض حفيد الفنانة نهال عنبر لإصابات وجروح.. تفاصيل

نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة مع حفيدها يوسف بعد تعرضه لعدة جروح وكدمات، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

حفل الأساتذة لـ مدحت صالح حصريا على الحياة غدا الجمعة

تعرض حفلة الفنان مدحت صالح التي تحمل اسم "الأساتذة" حصريا على قناة الحياة.

 

محمد رمضان ومو صلاح يجتمعان سويا.. اعرف الحكاية

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جمعته باللاعب المصري محمد صلاح، ونجم ليفربول من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

 

غدًا .. عرض فيلم وثائقي عن عادل إمام على "شاهد"

أعلنت منصة شاهد، عن عرض فيلم وثائقي يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى، وذلك غداً الجمعة الموافق 7 يوليو على شاهد مجاناً وبدون اشتراك.

اخبار الفن الأخبار المحلية الفنانة نهال عنبر الفنان مدحت صالح الفنان محمد رمضان المصري محمد صلاح عبد الرحمن محمد رمضان

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