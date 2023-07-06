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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرض نجل الفنانة نهال عنبر لإصابات وجروح .. تفاصيل

نهال عنبر ونجلها
نهال عنبر ونجلها

نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة مع نجلها يوسف بعد تعرضه لعدة جروح وكدمات، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

 

وعلقت نهال عنبر، على الصورة قائلة: “الحمد لله جات سليمة، كدمات فقط وجروح .. مش تبطل شقاوة يا يوسف ؟”.

أكدت الفنانة نهال عنبر أهمية الاهتمام بالنشئ، معقبة:"مهم أوي نبروزه وناخد بالنا منه"، لافتة إلى أهمية تعليم المهارات للأشخاص منذ صغرهم حتى يتمكنوا منها.

وأضافت “عنبر” خلال لقائها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطنـي والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه يجب إدراج حصة في المدارس تكون مخصصة فقط للقراءة، مؤكدة أهمية التوعية الغير مباشرة عن عمل محادثات جماعية تناقش الموضوعات المختلفة.
 

نهال عنبر: علينا الاهتمام بالنشء وتعليمه المهارات المختلفة|فيديو

نهال عنبر تطالب بتوفير كامل الدعم للمؤسسات الثقافية بالقرى والنجوع لتنمية الوعي


وتابعت الفنانة نهال عنبر أنه يجب تحصين الأطفال حتى لا يتم استقطابهم بسهولة، مضيفة أنه يجب دعم مراكز الشباب لإخراج طاقة الشباب في شئ مفيد.

أكدت الفنانة نهال عنبر أهمية دور الأسرة والمجتمع والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية فى المحافظات والقرى، فى تنمية وعي الأطفال بالثقافة والهوية الوطنية حتى لا يكونوا عرضة للمعلومات الخاطرة والمغلوطة التي تتنتشر عبر الوسائل المختلفة.

وشددت نهال عنبر، خلال كلمتها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، على أهمية إطلاق المسابقات وبرامج ثقافية للأطفال، وإقامة رحلات ثقافية. 

كما شددت على أهمية أن تكون التوعية بتلك البرامج الثقافية بطرق غير مباشرة لأن الطرق المباشرة أحيانا لا تحقق المرجو منها.


وطالبت بتوفير كامل الدعم للمراكز الثقافية فى القرى والنجوع، باعتبارها مكان اللبنة الأولى لتنشئة الأطفال والشباب.

نهال عنبر الفنانة نهال عنبر الإنستجرام الحوار الوطني المحافظات مراكز الشباب

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