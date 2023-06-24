نهال عنبر: علينا الاهتمام بالنشء وتعليمه المهارات المختلفة|فيديو

أكدت الفنانة نهال عنبر أهمية الاهتمام بالنشئ، معقبة:"مهم أوي نبروزه وناخد بالنا منه"، لافتة إلى أهمية تعليم المهارات للأشخاص منذ صغرهم حتى يتمكنوا منها.



وأضاف “عنبر” خلال لقائها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطنـي والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه يجب إدراج حصة في المدارس تكون مخصصة فقط للقراءة، مؤكدة أهمية التوعية الغير مباشرة عن عمل محادثات جماعية تناقش الموضوعات المختلفة.



وتابعت الفنانة نهال عنبر أنه يجب تحصيت الأطفال حتى لا يتم استقطابهم بسهولة، مضيفة أنه يجب دعم مراكز الشباب لإخراج طاقة الشباب في شئ مفيد