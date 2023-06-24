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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الصاوي: البيئة الفنية المصرية ينقصها الهوية| فيديو

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي إن مصر ستظل قلب العروبة وقلب الأمة الإسلامية، معقبًا:"بس لازم نفهم تاريخنا الأول بجانب فهم النفس وخليط الشخصية المصرية".
 

وأضاف “الصاوي” خلال لقائه على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الفن يجب أن يأخذ مساحة من الحرية بما يتناسب له؛ ولكن لا يتم محاسبته كما يُحاسب الإعلام، متابعًا أنه يجب وضع ثوابت جديدة.

وتابع الفنان خالد الصاوي أن الفنان تأتي عليه مرحلة عمرية يشعر فيها بأنه يجب أن يوجه رسالة للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن ماينقص البيئة الفنية المصرية الآن هي الهوية، متابعًا: “نعرف احنا مين ونتمسك بده”.

خالد الصاوي الحوار الوطني الأولى جلسات الحوار الوطني توك شو صدى البلد

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