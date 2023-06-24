ارتفاع الحرارة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة من درجة لـ درجتين مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، حيث تكون محملة بكميات من بخار الماء؛ مما يعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو وبالتالي يزيد من الإحساس بقيم حرارة أعلى من الـ 35 درجة مئوية.



طقس اليوم السبت:

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.



وتابعت: أما بالنسبة لفترات الليل فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء مع وجود نشاط نسبي في الرياح تتراوح سرعته بين الـ 30 لـ 35 كم /ساعة، غير مثير للرمال والأتربة بل يساعد على اعتدال الأجواء، لافتة إلى أن الأيام المقبلة هناك تكون لـ ظاهرة الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل والتي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.



كما أكدت أن هذه الأجواء مستمرة على مدار الأيام المقبلة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة خلال فترة الظهيرة.