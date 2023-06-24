عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع الحرارة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة من درجة لـ درجتين مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، حيث تكون محملة بكميات من بخار الماء؛ مما يعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو وبالتالي يزيد من الإحساس بقيم حرارة أعلى من الـ 35 درجة مئوية.
 

طقس اليوم السبت:

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.
 

وتابعت: أما بالنسبة لفترات الليل فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء مع وجود نشاط نسبي في الرياح تتراوح سرعته بين الـ 30 لـ 35 كم /ساعة، غير مثير للرمال والأتربة بل يساعد على اعتدال الأجواء، لافتة إلى أن الأيام المقبلة هناك تكون لـ ظاهرة الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل والتي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

كما أكدت أن هذه الأجواء مستمرة على مدار الأيام المقبلة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة خلال فترة الظهيرة.

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم حالة الطقس توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

ترشيحاتنا

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأولى من نوعها.. سر زيارة رئيس وزراء الهند وماذا يناقش مع السيسي

حرب فاجنر والجيش الروسي.. إعلان عاجل من عمدة موسكو خاص بالأحداث الجماهيرية

فضل يوم عرفة .. حكمه وأجره ودعاؤه لا مثيل له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ