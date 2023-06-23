خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الجو خلال فترة العيد، ستكون مستقرة، وأن درجات الحرارة خلال فترة العيد ستتراوح بين الـ 34 و 35 درجة فترة النهار.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، أن نسبة الرطوبة سترتفع، وسيكون هناك نشاط لـ الرياح، وستختلف من فترة لـ أخرى.

وحذرت من الشبورة المائية التى تضرب البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، وعلى سائقي السيارات توخي الحذر، وطالبت بعد التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة.

ولفتت إلى أن تناول المياه في فترة النهار، بسبب حرارة الجو أمر مطلوب، ولذلك على الجميع متابعة النشرات الجوية.