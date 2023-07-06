محمد رمضان ومو صلاح يجتمعان سويا.. اعرف الحكاية

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جمعته باللاعب المصري محمد صلاح، ونجم ليفربول من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

وعلق محمد رمضان، على الصورة قائلاً: “حبيبي يا مو”، وانهالت التعليقات على الصورة بشكل كبير جدًا.

أعلن الفنان محمد عبده عن رفضه التام للعمل مع الفنان محمد رمضان فى ديو غنائي، كما طلب رمضان فى أحد لقاءاته التلفزيونية.

وقال محمد عبده فى لقائه ببرنامج تفاعلكم مع الإعلامية سارة الدندراوي: لو اجتمع شهر رمضان مع الحج من الممكن أن أعمل ديو مع محمد رمضان.



وأضاف عبده، رمضان ممثل وأتابع أعماله التمثيلية لكن فى الغناء مفيش علاقة بين أغانيه وأغاني محمد عبده.





طلب محمد رمضان

وكان محمد رمضان قد صرح فى برنامج كاربول أنه يتمنى تقديم ديو مع فنان العرب محمد عبده وسوف يكون هذا الديو للتاريخ، وهو ما رفضه محمد عبده فى تصريحاته اليوم.





طرح إعلان فيلم محمد رمضان

أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لفيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات.

وحددت الشركة المنتجة المنتجة لفيلم ع الزيزو والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، أواخر شهر يوليو موعد لطرحه فى السينمات.