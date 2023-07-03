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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان محمد عبده يرفض العمل مع محمد رمضان

محمد عبده ومحمد رمضان
محمد عبده ومحمد رمضان

أعلن الفنان محمد عبده عن رفضه التام للعمل مع الفنان محمد رمضان فى ديو غنائي، كما طلب رمضان فى إحدى لقاءاته التلفزيونية. 
وقال محمد عبده فى لقاءه ببرنامج تفاعلكم مع الإعلامية سارة الدندراوي: لو أجتمع شهر رمضان مع الحج من الممكن أن أعمل ديو مع محمد رمضان.

وأضاف عبده رمضان ممثل وأتابع أعماله التمثيليه لكن فى الغناء مفيش علاقة بين أغانيه وأغاني محمد عبده.

 

طلب محمد رمضان 

وكان محمد رمضان قد صرح فى برنامج كاربول أنه يتمنى تقديم ديو مع فنان العرب محمد عبده وسوف يكون هذا الديو للتاريخ، وهو ما رفضه محمد عبده فى تصريحاته اليوم.

 

طرح أعلان فيلم محمد رمضان 

أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لفيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات.

 

وحددت الشركة المنتجة المنتجة لفيلم ع الزيزو والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، اواخر شهر يوليو موعد لطرحه فى السينمات. 

 

وكانت قد أصدرت "العدل جروب" بيانا  بشأن موعد عرض فيلم" ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

 

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وجاء البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو)  ، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله".

أبطال فيلم ع الزيرو 

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

 

وكان آخر اعمال محمد رمضان فى السينما هو “هارلي”، والذى يتم عرضه حاليا.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

 

 

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