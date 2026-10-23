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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يفحص واقعة سقوط سقف شقة تحت التشطيب على أخرى بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات واقعة سقوط سقف صالة داخل شقة سكنية تحت التشطيب على الشقة الموجودة بالطابق الأسفل في العقار نفسه بمنطقة العمرانية، للوقوف على أسباب الحادث والتأكد من سلامة العقار.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط سقف صالة شقة تحت التشطيب على الشقة الموجودة أسفلها، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ لمعاينة آثار الحادث وفحص موقع الانهيار.

وتجري الجهات المختصة الفحوص اللازمة للوقوف على أسباب سقوط السقف، وبيان مدى تأثر العقار بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

العمرانية الجيزة الأجهزة الأمنية

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