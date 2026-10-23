ضبط شخصين تشاجرا بسلاح أبيض خلال حفل زفاف في الوراق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين، لاتهامهما بالتشاجر باستخدام سلاح أبيض أمام إحدى قاعات الأفراح بمنطقة الوراق، خلال حفل زفاف، في واقعة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية لضبط أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مشاجرة أمام قاعة أفراح بالوراق

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين أمام إحدى قاعات الأفراح بدائرة قسم شرطة الوراق، بالتزامن مع إقامة حفل زفاف، حيث تبادل الطرفان الاعتداء باستخدام سلاح أبيض، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة لكشف ملابساتها.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على أسباب المشاجرة وتحديد أطرافها، وتمكنت من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

تحقيقات

وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات في الواقعة، للوقوف على تفاصيل المشاجرة وملابساتها، وتحديد المسؤوليات القانونية.