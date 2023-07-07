حاجة غريبة.. تعليق مثير من محمد هنيدي علي تطبيق Threads

وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة مثيرة للمتابعين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ثريدز Threads للتدوينات المصغرة.

وكتب هنيدي: “الحاجة الغريبة اللي عرفهاني التطبيق ده ان نص كوكب الأرض بقوا انفلونسرز”.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو، والذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي وغادة عادل، البرومو الأول من العمل المقرّر طرحه خلال شهر أغسطس القادم.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".