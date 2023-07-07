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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: نعمل على تصميم مختبر متكامل للأقمار الصناعية

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

‏قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ‏إن  توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية يمر بعدة مراحل هي التجميع والتكامل والاختبار وهناك مرحلة أخرى خاصة بالتصميم وهذا يكون على حسب تعقيب الأنظمة المختلفة الموجودة داخل القمر الصناعي.

 

وتابع شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، نحن الآن بصدد تجهيز مخبر متكامل وحديث جدا على أحدث التكنولوجيا والمزايا الموجودة في وكالة الفضاء الأوروبية والذي نطلق عليه معمل التصميم المتزامن ونحن بصدد تجهز هذا المختبر.

 

الأقمار الصناعية

 


‏وأضاف أن الاستفادة التي تعود على مصر من إطلاق الأقمار الصناعية هي البيانات التي نحصل عليها من القمر الصناعي ونستطيع أن نحصل منه على الصور ونعطي الأوامر للقمر الصناعي للتصوير في الأماكن التي نريدها في العديد من المجالات والأمور، ونقوم بخدمة العديد من الوزارات مثل وزارة التخطيط والإسكان والزراعة وبناء على الطلبات التي تأتي لنا من هذه الوزارات نعطي الأوامر للأقمار الصناعية بالتصوير.

وكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي تكنولوجيا الأقمار الصناعية رانيا هاشم وكالة الفضاء الأوروبية

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