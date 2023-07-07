تحذير .. مرض ينتشر بكثرة في الصيف

يعتبر شرب الماء في فصل الصيف أمر ضروري للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة العالية والشديدة، بالإضافة إلى الوقاية من العديد الأمراض الخطيرة.

أهمية شرب الماء بكثرة في فصل الصيف

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مرض الكلى من الأمراض اللي تنتشر بكثرة في فصل الصيف.

وأفاد حسام موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علما": "يتجاهل كثيرون شرب الماء بصفة منتظمة، فالكلى تتأثر بنقص المياه".

أهمية شرب الماء بكثرة في فصل الصيف

وأضاف حسام موافي، إلى أن "هؤلاء الأشخاص عليهم توخي الحذر في فصل الصيف، فالمياه ضرورية جدا للكلى".

وحذر حسام موافي، من عم تناول الطعام بالخارج في الشارع، إلى سهولة تكاثر الميكروبات غلى الطعام في درجات الحرارة العالية.