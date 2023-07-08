خالد الغندور يكشف أخر تطورات أزمة كهربا للزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أخر تطورات أزمة غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي المستحقة لصالح الزمالك.

وكتب الغندور عبر الفيس بوك:"الايام القادمة سيتم تصدير بعض الاخبار في الاعلام لإقناع جمهور الاهلي ببيع كهربا قبل نهاية هذاالشهر لأحد الاندية الخليجية لدفع الغرامة قبل الإيقاف".

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وكان فريق الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز الهدف، بيرسي تاو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويحتاج الأهلي إلى 5 نقاط؛ من أجل الوصول إلى النقطة 77، وإعلان تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.