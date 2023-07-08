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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تستهدف تحصيل 9.6 مليار جنيه ضرائب بالموازنة الجديدة على السيارات

ضرائب علي السيارات
ضرائب علي السيارات

تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري جمع 9.623 مليار جنيه من الضرائب علي السيارات بتخفيض حجمه أقل من 1.2 مليار جنيه عما تم تحصيله في العام المالي الماضي.

كشفت بيانات الموازنة العامة عن العام المالي الجاري؛ تحصيل 6 مليارات جنيه من رسوم التنمية علي السيارات ورخص القيادة مقابل 6.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي 

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ووصل إجمالي رسوم التنمية علي السيارات الجديدة والمنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج بقيمة 2.63 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه في العام المالي الماضي.


تبلغ الضرائب ورسوم ذات الصفة المحلية علي السيارات خلال العام المالي الجاري نحو 637.2 مليون جنيه في العام المالي الجاري مقابل 634.9 مليون جنيه في العام المالي السابق.


وتبلغ الضرائب المراد تحصيلها علي سيارات المعاقين نحو 393.8 مليون جنيه مقابل 558. مليون جنيه في العام المالي الماضي.

 

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