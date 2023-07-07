المالية توضح حقيقة حظر استيراد 23 سلعة من الخارج.. فيديو

كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة، حقيقة ما تم تداوله عن حظر استيراد 23 سلعة من الخارج ونشر الخبر بالجريدة الرسمية، قائلة إن كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عار تماما من الصحة، ويجب على المواطن التأكد أولا قبل أن يصدق أي خبر في ظل انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة.

وأضافت "ناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المنشور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هدفه البلبلة في الشارع المصري، لافتة إلى أن الجريدة الرسمية حينما تنشر أي قرار لا يُوضع فيها تعليمات من رؤساء المصالح الجمركية.

وتابعت مساعد وزير المالية، أن الخبر تم تكذيبه بعد نشره بنصف ساعة فقط من خلال وزارة المالية أو من خلال مصلحة الجمارك، إذ أن الهدف منه هو إثارة البلبلة فقط في الشارع المصري، ولا أساس له من الصحة.

وشددت على أن موقع مصلحة الجمارك أو موقع وزارة المالية ينشرون كل الأخبار الصحيحة، فأي شائعة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن من خلال كلا الموقعين التأكد من صحة الخبر أو عدمه.

