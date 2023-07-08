مساعد وزير المالية: شائعة حظر استيراد 23 صنفا تخاصم المنطق

علقت منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، على شائعة حظر المصلحة استيراد 23 صنفا، وادعاء نشر الخبر في الجريدة الرسمية.



وقالت منى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "محتاجين الناس تحكم المنطق، فهدف منشور حظر الاستيراد البلبلة، وعدد الجريدة والتاريخ الهجري مكتوب خطأ، كما أن مصلحة الجمارك ليس من اختصاصها حظر الاستيراد، والجريدة الرسمية لا تتضمن قرارات رؤساء المصالح".

ولفتت إلى أن المصلحة، كذبت الخبر في أقل من نصف ساعة، وكذلك وزارة المالية، مؤكدة أن أي قرار يتم نشره على موقع مصلحة الجمارك ووزارة المالية، ونصحت المواطنين بالعودة دائما لموقع المصلحة.

وانتشر خلال الفترة السابقة، شائعة حظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023، وأكدت مصلحة الجمارك في بيان أصدرته أن المنشور يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، وغير صحيح على الإطلاق.