موسم قياسي ..هيئة تنشيط السياحة: نسب الزيادة السنوية تعدت الـ35 % مقارنة بالعام الماضى

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السياحة مسئولية الجميع، معقبا: “الترويج للسياحة مسؤولية على كل مواطن بسلوكياته وبما ينشره على السوشيال ميديا يؤثر سلبا وإيجابا على الحركة السياحية”.

وعن الحركة السياحية في مصر، رد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال مداخلة هاتفية برنامج “حضرة المواطن”، المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، مضيفا: “الحمدلله ربنا موفقنا وأكرمنا ليكون لدينا النصف الأول من هذا العام رقم قياسى حسب الأرقام السياحة الدولية الوافدة إلى مصر ينبأ أن نصل في هذا العام إلى عام قياسى عن كل الأعوام في تاريخ السياحة المصرية”.

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة،: “نسب الزيادة السنوية تعدت الـ35 % عن العام الماضى وهذا مؤشر ممتاز”، موضحا: “الجميل في هذا العام هو التنوع في المقاصد السياحة المصرية، ونحن لسنا معتمدين على البحر الأحمر فقط”.

وأوضح: “هناك زيادة كبيرة في الحركة السياحية في الساحل الشمالي، وهناك أيضا تنوع في الجنسيات من كل دول العام”.

وقال :“العالم كله يشهد زيادة في أسعار كل شيء وهذا ليس قاصر على مصر فقط، لكن على كل دول العالم نتيجة عوامل كثيرة جدا أهمها الحرب الروسية الأوكرانية”، معقبا: “الأسعار في مصر لا تقارن بالأسعار في العالم كله”.

