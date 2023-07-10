الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

زادت كمية صادرتنا من البصل هذا الموسم عن مثيلاتها في نفس الوقت من العام الماضي حيث احتل البصل المركز الثالث من صادرتنا الزراعية حتي الان فقد تم تصدير نحو 324 الف طن من البصل حتى اليوم مما كان سبب فى ارتفاع أسعار البصل بالأسواق .

سعر كيلو البصل



وأكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن كيلو البصل ارتفع سعره إلى 20 جنيها في بعض الأماكن حسب نوعه لعدة أسباب منها ، قلة المعروض من البصل في الأسواق لانخفاض مساحات زراعة البصل هذا الموسم عن الموسم الماضي بسبب عزوف بعض مزارعي البصل عن زراعته بعد خسائرهم الكبيره من زراعته الموسم السابق حيث باع مزارعي البصل العام الماضي كيلو البصل في الغيط بجنيه باقل من تكلفة زراعته بكثير مما تسبب في تكبدهم خسائر كبيرة



وأضاف " أبوصدام " خلال تصريحات له، أن أسعار البصل مرتفعة في معظم دول العالم بسب تأثرها بالتغيرات المناخية غير المناسبة حيث ساعدت السيول والفيضانات الي قلة انتاجيه البصل في بعض الدول المصدرة للبصل وساهم الجفاف في قلة انتاجيه البصل في بعضها الاخر مثلما حدث في باكستان ودول الاتحاد الأوروبي بالإضافة الي الضرر الكبير الذي أصاب صادرات البصل جراء الحرب الروسية الأوكرانية.



وفي سياق متصل أكد أبو صدام نقيب عام الفلاحين ان النقابة العامة للفلاحين تعتزم تكريم الفنانة المحبوبة هاله صدقي بسبب عملها بنفسها في زراعة البصل مؤكدا ان تصريحها بأنها تزرع وتبيع البصل بنفسها اسعد المزارعين وسوف يساهم في تغيير الصورة السلبية المتعلقة بأذهان البعض عن الفلاحين ومهنة الفلاحة الي صورة افضل مطالبا بأعمال فنيه حديثه تظهر الصورة الحقيقية للفلاح وتوضح أهمية الزراعة ودورها في توفير الامن الغذائي للإنسان والحيوان.