السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي.. رزان المغربي وابنها برفقة عمرو دياب

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

علق شوقي السعيد، لاعب نادي الزمالك السابق، علي انضمام اللاعب إمام عاشور إلي النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب نجم الزمالك شوقي السعيد: “باي باي عاشور”.

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر، عن كواليس عقد اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “خاااص.. إمام عاشور وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي مقابل ٤ مواسم.. الأهلي رفض فكرة الإعارة وتمسك بضم اللاعب نهائيا من ميتلاند مقابل ٣ ملايين و٥٠٠ ألف دولار وحصل على موافقة من جانب النادي الدنماركي”.

رزان المغربي ونجلها برفقة عمرو دياب من إجازتهم الصيفية.. شاهد

نشرت الفنانة رزان المغربي، صورًا من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رزان المغربي برفقة الهضبة عمرو دياب، كما ظهر نجل رزان المغربي وهو يحتضن عمرو دياب.

إنسان عظيم.. أحمد سعد يوجه رسالة إلى ماجد الكدواني

وجه الفنان أحمد سعد، رسالة إلي الفنان ماجد الكدواني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

ونشر أحمد سعد صورة برفقه ماجد الكدواني، وعلق عليها كاتبًا: “بجد فنان عظيم وانسان اعظم حقيقي انا بحبه”.