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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار .. 5 سيارات دفع رباعي "زيرو" بالسوق المصري

5 سيارات دفع رباعي
5 سيارات دفع رباعي بالسوق المصري

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، أو التصميمات الخارجية سواء من فئة السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، أو من ناحية القدرات الفنية ابرزها تقنيات الدفع بين الأمامي والخلفي، وقدرات الدفع الكلي للعجلات والتي تحظى باهتمام كبير.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار وابرز مواصفات 5 سيارات دفع رباعي بالسوق المصري 

 5 سيارات دفع رباعي بالسوق المصري 

1 - تويوتا فورتشنر 

 

تقدم السيارة تويوتا فورتشنر بسعر 1,990,000 جنيه و 2,090,000 جنيه، وذلك لفئات الدفع الرباعي، والتي تتمتع بمحرك 4000 سي سي، بقوة 234 حصانا، مكون من 6 اسطوانات، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة سداسي السرعات بعمل بقدرات أوتوماتيكية الأداء.

 5 سيارات دفع رباعي بالسوق المصري 

2 - سوبارو امبريزا 

 

تعمل السيارة سوبارو امبريزا بمحرك 1600 سي سي، يضخ 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات، وزمن 12.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، بالاضافة إلى استهلاك للوقود يقدر بـ 5.9 لتر لكل 100 كم، وتقدم السيارة بقيمة سعرية قدرها 899 ألف جنيه.

 5 سيارات دفع رباعي بالسوق المصري 

3 - مرسيدس GLS

 

تأتي السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 بسعر 5,980,000 جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا، والتي تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 4000 سي سي، مكون من 8 اسطوانات، مع قوة إجمالية قدرها 489 حصانا، و 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 9 سرعات، وسرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة.

 5 سيارات دفع رباعي بالسوق المصري 

4 - بي ام دابليو X6 M

 

يبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X6 M موديل 2023 نحو 6,200,000 جنيه، وتأتي هذه النسخة الرياضية بمحرك 8 سلندر، سعة 4400 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، ومدة قدرها 4.3 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

 5 سيارات دفع رباعي بالسوق المصري 

5 - سوبارو XV

 

تأتي السيارة سوبارو XV موديل 2022 بسعر رسمي يتراوح بين 999 ألف جنيه و مليون 199 ألف جنيه، وتعمل هذه النسخة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك خماسي النقلات، مع زمن تسارع يبلغ 13.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

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