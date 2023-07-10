صراع البقاء.. شوط أول سلبي بين المحلة والبنك الأهلي بالدوري

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي البنك الأهلى وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز.

ويهدف غزل المحلة لتحقيق الفوز لتمسك بالبقاء في الدوري المصري.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32.



وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير

الوسط: أحمد النادري – محمد جابر – حميد ماو

الهجوم: تشارلز باسي – أحمد الشيخ – جابرييل أوروك





بينما خاض البنك الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو