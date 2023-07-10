طلعت عبد القوي يكشف أهم أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. فيديو

أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون منظما ومظلة قانونية لعمل التحالف، لافتا إلى أن التحالف يضم 251 ألف متطوع يعملون بكل محافظات الجمهورية، والقانون يتيح العمل خارج الوطن.

وأشار طلعت عبد القوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، منوها عن أهدافه ومن بينها، حل مشكلات المواطنين ودعمهم ماديا ومعنويا، والرد على الشائعات التي تهاجم الدولة، وانضمام رجال الأعمال للتحالف، وعمل صناديق استثمارية وتدشين مشروعات زراعية واستصلاح أراضي وغيرهما.

وعلق طلعت عبد القوي: يمكن للدولة أن تقوم بعمل شراكة وتدشين بروتوكول تعاون مع المؤسسات ورجال الأعمال، والانضمام سيكون بموافقة رئيس الجمهورية؛ للبعد عن انضمام المؤسسات المشبوهة أو غير المضمونة، مشيدا بالدور الذي تقوم به مؤسسة أبو العينين الخيرية في هذا التحالف.

وتابع طلعت عبد القوي: التحالف سيشهد زخما شعبيا كبيرا ويعمل على قدم وثاق، لأنه سيضم كفاءات وكوادر ذو خير في العمل الأهلي، لدعم المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

