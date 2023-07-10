عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلعت عبد القوي يكشف أهم أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. فيديو

صدى البلد

أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون منظما ومظلة قانونية لعمل التحالف، لافتا إلى أن التحالف يضم 251 ألف متطوع يعملون بكل محافظات الجمهورية، والقانون يتيح العمل خارج الوطن.

txt

طلعت عبد القوي: التحالف الوطني ساهم فى ضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

txt

طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لمنظمات المجتمع المدني.. فيديو

وأشار طلعت عبد القوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، منوها عن أهدافه ومن بينها، حل مشكلات المواطنين ودعمهم ماديا ومعنويا، والرد على الشائعات التي تهاجم الدولة، وانضمام رجال الأعمال للتحالف، وعمل صناديق استثمارية وتدشين مشروعات زراعية واستصلاح أراضي وغيرهما.

 

وعلق طلعت عبد القوي: يمكن للدولة أن تقوم بعمل شراكة وتدشين بروتوكول تعاون مع المؤسسات ورجال الأعمال، والانضمام سيكون بموافقة رئيس الجمهورية؛ للبعد عن انضمام المؤسسات المشبوهة أو غير المضمونة، مشيدا بالدور الذي تقوم به مؤسسة أبو العينين الخيرية في هذا التحالف.

 

وتابع طلعت عبد القوي: التحالف سيشهد زخما شعبيا كبيرا ويعمل على قدم وثاق، لأنه سيضم كفاءات وكوادر ذو خير في العمل الأهلي، لدعم المواطنين وتقديم الخدمات لهم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الاهلي بالدوري

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

5 أيام| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

ترشيحاتنا

مقتل مسئول روسي كبير في مدينة كراسنودار برصاص مسلح.. تفاصيل

ضربة روسية ساحقة.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار وشيك لـ أوكرانيا

يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

عايدة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ