نشرة الحوادث| النار قتلت زوجين في فيصل.. استمرار البحث عن غريقي بورسعيد.. والسجن لطالب ابتز فتاة بأسيوط

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:



النار قتلت الزوج والزوجة داخل غرفة نومهما في فيصل

واقعة مأساوية ومروعة شهدتها شقة سكنية بمنطقة فيصل في الجيزة، حيث اندلع حريق داخل الشقة بسبب ماس كهربائي، نتج عنه تفحم محتويات الصالة بالكامل وتم العثور على جثتين لشخص وزوجته داخل غرفة النوم، كما أصيب أبناؤهما الثلاثة جراء الحادث.

https://www.elbalad.news/5839430

البحث عن شخصين وإنقاذ 7 في شاطئ بورسعيد

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إنقاذ 7 أشخاص من الغرق، بينما تواصل الأجهزة المعنية أعمال البحث عن شخصين ادعى زملائهما غرقهما على شاطئ بورسعيد، في ظل ارتفاع أمواج البحر وتواجد تيارات مائية شديدة.

https://www.elbalad.news/5839457

10 سنوات سجن لطلب ابتز فتاة بصورها علي الفيس بوك

عاقبت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط ، طالبا بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بإنشاء صفحتين وهميتين على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وإرسال صور مفبركة لطالبة بجامعة أسيوط محاولا ابتزازها ماديا وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية .

https://www.elbalad.news/5839640

جثتان ومصابان.. تفاصيل صعق 4 أشخاص داخل بلاعة صرف في الجيزة

لقى شخصين مصرعهما في الجيزة، كما أصيب 2 آخرين صعقا بالكهرباء داخل بلاعة صرف وذلك أثناء قيامهم بصيانة البلاعة وتنظيفها بمنطقة مسجد موسى في أطفيح جنوب الجيزة.

https://www.elbalad.news/5839526