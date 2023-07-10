التفاصيل الكاملة لاختفاء شخصين بشاطئ بورسعيد وإنقاذ 7 من الغرق

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إنقاذ 7 أشخاص من الغرق، بينما تواصل الأجهزة المعنية أعمال البحث عن شخصين ادعى زملائهما غرقهما على شاطئ بورسعيد، في ظل ارتفاع أمواج البحر وتواجد تيارات مائية شديدة.

وأشار إيهاب شطا، مدير شاطئ بورسعيد، إلى إن لديهم تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بعدم نزول المواطنين إلى البحر اليوم نظرا لارتفاع الأمواج والتيارات المائية الشديدة، وأنه كان يتواجد أشخاص من المنزلة دفعتهم الأمواج إلى عمق البحر فتوجه المنقذون إليهم وتمكنوا من إخراج 5 بينهم فتاة، وبعد خروجهم بنصف ساعة أخبروا المتقذين بوجود اثنين منهم مازالوا داخل البحر لم يشاهدهم المنقذون، وجاري تكثيف الجهود للبحث عن الشخصين، وجرى رفع الرايات السوداء على أبراج المراقبة بطول الشاطئ، وتوجه الشباب الخمسة إلى قسم الشرطة العرب لتحرير محضر بالواقعة، مؤكدا عدم وجود تأكيدات بشأن غرق الشخصين من عدمه.

استقبل مستشفى الزهور المركزي الطفل: احمد ماهر خضر 11 عامًا، مصاب بادعاء غرق خلف قرية الفيروز، واستقبل مستشفى الحياة بورفؤاد الفتاة: اميرة الحسيني عبدة 35 عامًا، مصابة بضيق تنفس بادعاء غرق بشاطئ بورفؤاد، وجاري التعامل مع الحالة.

وشهدت شواطئ محافظة بورسعيد، ارتفاع أمواج البحر وتيارات مائية شديدة، ما دفع المنقذون على شاطئ بورسعيد لرفع الرايات السوداء على أبراج المراقبة وتحذير المواطنين من النزول إلى البحر والبقاء على مقربة من الشاطئ خشية من تعرض حياتهم الخطر، نتيجة ارتفاع في أمواج البحر والتيارات المائية الشديدة.