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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شكرا للرئيس بورسعيد بتتغير .. الغضبان يشهد معرض التعليم لإنجازات الدولة المصرية

شكرا للرئيس بورسعيد
شكرا للرئيس بورسعيد بتتغير .. الغضبان يشهد معرض التعليم لإن

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، معرض تعليم بورسعيد عن إنجازات الدولة المصرية المقام بنادي المعارف الرياضي بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان والدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات التعليم وأولياء الأمور.

وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض بمثابة توثيقا للجمهورية الجديدة ويبرز الإنجازات التنموية والمشروعات القومية العملاقة التي تحدت الزمان لتحقيق نهضة مستحقة وتوفير حياة كريمة للمصريين، مشيدا بالتنظيم وبالمستوى الفني للمعروضات والمجسمات التي جسدت مشروعات الدولة.

وأشار سيادته إلى أن هذه النهضة كانت نتيجة طبيعية لبرنامج إصلاح شامل أسهم في تجاوز الأزمات على مدار 9 سنوات مع تحقيق إنجازات تنموية غير مسبوقة أدت إلى نقلة نوعية في كافة قطاعات الدولة تحت مظلة القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بأن تلك المعارض والأحداث تعمل علي صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية وخلق روح المشاركة المجتمعية لديهم من خلال التعاون والتنفس الشريف في إظهار مواهبهم وهو ما وضح جليا في إلقاء الضوء علي المشروعات القومية العملاقة  التي تشهدها الدولة المصرية

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ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي إلى أن المعرض ضم عددا كبيرا من المجسمات والمعروضات لإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية العملاقة خلال 9 سنوات بمشاركة 40 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية لتوثيق بناء الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.

شكرا للرئيس بورسعيد بتتغير .. الغضبان يشهد معرض التعليم لإنجازات الدولة المصرية

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وأضافت وكيل أول الوزارة أن المعرض تضمن أعمالا فنية جسدت إنجازات الدولة المصرية وندوة مصغرة عن النهضة التنموية الكبرى للدولة من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تشمل 12 محورا منهم التعليم بالإضافة إلى فقرات فنية واستعراضية كان أبطالها أطفال مرحلة رياض الأطفال.

بورسعيد استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التنمية المستدامة مصر 2030 القيادات التنفيذية والشعبية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات القومية العملاقة عادل الغضبان محافظ بورسعيد مختلف المراحل التعليمية وكيل أول وزارة التربية والتعليم

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