شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، معرض تعليم بورسعيد عن إنجازات الدولة المصرية المقام بنادي المعارف الرياضي بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان والدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات التعليم وأولياء الأمور.

وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض بمثابة توثيقا للجمهورية الجديدة ويبرز الإنجازات التنموية والمشروعات القومية العملاقة التي تحدت الزمان لتحقيق نهضة مستحقة وتوفير حياة كريمة للمصريين، مشيدا بالتنظيم وبالمستوى الفني للمعروضات والمجسمات التي جسدت مشروعات الدولة.

وأشار سيادته إلى أن هذه النهضة كانت نتيجة طبيعية لبرنامج إصلاح شامل أسهم في تجاوز الأزمات على مدار 9 سنوات مع تحقيق إنجازات تنموية غير مسبوقة أدت إلى نقلة نوعية في كافة قطاعات الدولة تحت مظلة القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بأن تلك المعارض والأحداث تعمل علي صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية وخلق روح المشاركة المجتمعية لديهم من خلال التعاون والتنفس الشريف في إظهار مواهبهم وهو ما وضح جليا في إلقاء الضوء علي المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي إلى أن المعرض ضم عددا كبيرا من المجسمات والمعروضات لإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية العملاقة خلال 9 سنوات بمشاركة 40 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية لتوثيق بناء الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.

شكرا للرئيس بورسعيد بتتغير .. الغضبان يشهد معرض التعليم لإنجازات الدولة المصرية IMG-20230710-WA0041 IMG-20230710-WA0048 IMG-20230710-WA0050 IMG-20230710-WA0046 IMG-20230710-WA0049 IMG-20230710-WA0044 IMG-20230710-WA0053 IMG-20230710-WA0055 IMG-20230710-WA0047 IMG-20230710-WA0052 IMG-20230710-WA0054 IMG-20230710-WA0051 IMG-20230710-WA0037 IMG-20230710-WA0036 IMG-20230710-WA0035 IMG-20230710-WA0042 IMG-20230710-WA0039 IMG-20230710-WA0038 IMG-20230710-WA0040 IMG-20230710-WA0004

وأضافت وكيل أول الوزارة أن المعرض تضمن أعمالا فنية جسدت إنجازات الدولة المصرية وندوة مصغرة عن النهضة التنموية الكبرى للدولة من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تشمل 12 محورا منهم التعليم بالإضافة إلى فقرات فنية واستعراضية كان أبطالها أطفال مرحلة رياض الأطفال.