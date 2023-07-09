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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات بمحافظة بورسعيد | صور

نائب محافظ بورسعيد
نائب محافظ بورسعيد الجمهورية.. الجديدة تشهد حاليا مشروعات مت

 شهد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ برسعيد  ، اليوم الأحد ، افتتاح البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات،  والذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تطور إدراي، و رفع كفاءة العاملين بالجهاز الاداري،  جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة  وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، ووفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مديري المديريات و مديري الإدارات المختصة و إدارة الموارد البشرية.

وقال المهندس عمرو عثمان أن الجمهورية الجديدة تشهد حاليا مشروعات متعددة في كافة النواحى،  موجها الشكر لوفد وزارة الاتصالات على التعاون المثمر في مجال تدريب العاملين بالجهاز الاداري،  وأكد أهمية الحصول على الدورة التدريبية المكثفة للعاملين بإدارة المشروعات في الديوان العام والأحياء، لما لها في من دور هام في إثراء الموظفين بالمهارات التدريبية اللازمة في مجال إدارة المشروعات.

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وأشار نائب المحافظ،  أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  وجه بالتفرغ الكامل للموظفين لحين اتمام الدورة التدريبية،  وذلك انطلاقا من أهمية التدريب الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات،  منوها لأهمية حضور السادة المتدربين خلال ٣ أيام للتدريب،  والذي يشارك به ادارات الديوان العام والمديريات المختلفة.

نائب محافظ بورسعيد الجمهورية.. الجديدة تشهد حاليا مشروعات متعددة في كافة النواحى

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جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات،  يتم بالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة ٣  أيام  فى كافة القطاعات، للتعرف على كيفية تنفيذ وإدارة لمشروعات،  ويتناول اليوم الاول والثاني للتدريب " المفاهيم الخاصة بإدارة المشروعات وشرح دورة حياة المشروع"، بينما يتناول اليوم الثالث " ورشة عمل تطبيقية للتعرف على الدورة المستندية لدورة المشروع من بدايته لنهايته " ،  وبعد ذلك اختيار الكواد المؤهلة وترشيحها للحصول على الدورة الكاملة في صقارة بالقاهرة.

بورسعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تدريب العاملين بالجهاز الإدارى محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

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