عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: جميع الأجهزة القضائية تعمل لخدمة شعب مصر

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر،  بديوان عام المحافظة،  وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  ورئيس محكمة بورسعيد المستشار هشام عبد المجيد .

شواطئ بورسعيد كاملة العدد في عطلة نهاية الأسبوع

بدء تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بزمزم في ضواحي بورسعيد

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس نادي قضاة مصر لمحافظة بورسعيد،  مستعرضا عددا من أوجه التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا.

 وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالقامات القضائية المصرية وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر

IMG-20230709-WA0004
IMG-20230709-WA0004
IMG-20230709-WA0001
IMG-20230709-WA0001
IMG-20230709-WA0002
IMG-20230709-WA0002
IMG-20230709-WA0003
IMG-20230709-WA0003
IMG-20230709-WA0005
IMG-20230709-WA0005
IMG-20230709-WA0000
IMG-20230709-WA0000

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس نادي قضاة مصر، عددا من الموضوعات المثمرة ، حيث أشاد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيا له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشار هشام عبد المجيد المستشار محمد عبد المحسن عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محكمة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

ترشيحاتنا

ناس حقودة وجواها سواد.. عمرو أديب يهاجم منتقدي محمد صلاح

بـ 10 لاعبين.. منتخب مصر الأولمبي يخسر لقب أمم أفريقيا أمام المغرب

كواليس مثيرة لفوز الزمالك على فيوتشر.. خناقة علي ماهر مع الحكم وإصابة زيزو وغضب شيكابالا

بيان عاجل من السعودية وفرنسا بشأن الطاقة

لاعب الأهلي السابق: عودة إمام عاشور لمصر كارثة

نهائي أمم إفريقيا.. المغرب يتقدم على المنتخب الأولمبي بهدفين بالوقت الإضافي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ