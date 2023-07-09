محافظ بورسعيد: جميع الأجهزة القضائية تعمل لخدمة شعب مصر

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ورئيس محكمة بورسعيد المستشار هشام عبد المجيد .

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس نادي قضاة مصر لمحافظة بورسعيد، مستعرضا عددا من أوجه التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالقامات القضائية المصرية وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر IMG-20230709-WA0004 IMG-20230709-WA0001 IMG-20230709-WA0002 IMG-20230709-WA0003 IMG-20230709-WA0005 IMG-20230709-WA0000

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس نادي قضاة مصر، عددا من الموضوعات المثمرة ، حيث أشاد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيا له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.